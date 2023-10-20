Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Новый проект Ramat Sharet на границе с Иерусалимом Бет Вейган Состоит из 2 зданий 19 и ниже 7 этажей здания, включающих в себя множество магазинов на первом этаже, огромный террасный сад, по 3 лифта каждый (в том числе 2 шабата), бет хакнессет, спортзал... Доставка Май 2029 3 номера 80м2 с террасой 10м2 3 комнаты 85м2 с террасой 10м2 3,5 номера 86 м2 с террасой 10 м2 С подвалом и парковкой Цена от 3.400,000sh Над магазинами расположены 3, 4 и 5 комнатные квартиры. 4 номера 97м2 с террасой 12м2 с подвалом и 2 паркингами Цена от 4.100.00sh 5 номеров 120м2 с террасой 11м2 Цены за этаж, от 4.857.000sh с подвалом и 2 парковочных места 5 номеров с 2 парковочными местами и подвалом 118м2 и террасой 120м2 Цена 6 200 000 $ Пентхаус 6 номеров 133м2 с красивой террасой 133м2, возможность бассейн 6 номеров 156м2 с красивой террасой 130м2 с возможностью сделать бассейн Цена 12 000 000 руб. Способ оплаты:2 20%-80% 15% на подпись, остаток делится в несколько раз Примечание: цены могут меняться (Эта цена не включает комиссию нашего агентства, которая составляет 2% H.taxes) Для получения дополнительной информации или для организации визита,