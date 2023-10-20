Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Новый проект Ramat Sharet на границе с Иерусалимом Бет Вейган
Состоит из 2 зданий 19 и ниже 7 этажей здания, включающих в себя множество магазинов на первом этаже, огромный террасный сад, по 3 лифта каждый (в том числе 2 шабата), бет хакнессет, спортзал...
Доставка Май 2029
3 номера 80м2 с террасой 10м2
3 комнаты 85м2 с террасой 10м2
3,5 номера 86 м2 с террасой 10 м2
С подвалом и парковкой
Цена от 3.400,000sh
Над магазинами расположены 3, 4 и 5 комнатные квартиры.
4 номера 97м2 с террасой 12м2 с подвалом и 2 паркингами
Цена от 4.100.00sh
5 номеров 120м2 с террасой 11м2
Цены за этаж, от 4.857.000sh с подвалом и 2 парковочных места
5 номеров с 2 парковочными местами и подвалом 118м2 и террасой 120м2
Цена 6 200 000 $
Пентхаус 6 номеров 133м2 с красивой террасой 133м2, возможность бассейн
6 номеров 156м2 с красивой террасой 130м2 с возможностью сделать бассейн
Цена 12 000 000 руб.
Способ оплаты:2
20%-80%
15% на подпись, остаток делится в несколько раз
Примечание: цены могут меняться
(Эта цена не включает комиссию нашего агентства, которая составляет 2% H.taxes)
Для получения дополнительной информации или для организации визита,
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
