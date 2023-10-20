  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

Жилой квартал Superbe 3 pieces etat neuf immeuble de 2015 au calme proche shenkin

Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
;
10
ID: 34451
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Тель-Авивский округ
  Район
    Tel Aviv Subdistrict
  Город
    Тель-Авив

О комплексе

Продажа - Лев Хахангитир, Тель-Авив - Симтат Лаан Откройте для себя эту очаровательную квартиру, расположенную в самом сердце Лев Ха Симтат Лаан — редкая жемчужина: небольшой жилой переулок, сдержанный и спокойный, разыскиваемый ценителями. В нескольких шагах от больших оживленных улиц он предлагает абсолютное спокойствие, позволяя вам в полной мере наслаждаться городской жизнью. Район отличается своими недавними и очаровательными зданиями, интимными кафе, магазинами близости, зелеными насаждениями и безмятежной семейной атмосферой. Характеристики собственности Современное здание построено в 2015 году Квартира 3 номера как новая, очень хорошо устроенная Площадь поверхности около 68 м2 + солнечный балкон 6 м2 1-й этаж с лифтом Три ориентации, очень яркие и хорошо вентилируемые Тихая обстановка, теплая и гармоничная атмосфера Безопасная комната (Safe Room) Частная парковка зарегистрирована в Табу Частный погреб, зарегистрированный в Табу – 2 м2 Кроме того: парковка зарезервирована для жителей переулка, редкое преимущество в центре Тель-Авива Запрашиваемая цена: 4 890 000 Та же квартира на 3-м этаже также выставлена на продажу

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

