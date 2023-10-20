Жилой квартал Super affaire un appartement de 4 pieces spacieux avec terrasse ascenseur et parking a lentree du quartier prise haotsar de hadera

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui предлагает квартиру, полную хороших атмосфер в центре города Хадера, улица Харав Овадия Йосеф, яркая квартира по исключительной цене!
Характеристики:
⭐ Квартира 4 комнаты, около 100 м2,
⭐ Большая гостиная с выделенной обеденной зоной,
⭐ Солнечная терраса,
⭐ Мастер-люкс с ванной комнатой,
⭐ Две ванные комнаты, два туалета,
⭐ Новые двери, кондиционер,
⭐ На 5 этаже, лифт,
⭐ Парковка,
⭐ Общее безопасное помещение у подножия здания,
⭐ Низкие нагрузки!
Хорошо сохранившееся здание на краю центра города, недалеко от удобств, торговых центров, школ, общин, транспорта...
Бонус за аренду!
Их можно приобрести дистанционно.
Свяжитесь с нами: Рахель Бенгигуи.
Профессиональная лицензия 313736.
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
