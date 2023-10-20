  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Maison arabe au coeur de baka

Жилой квартал Maison arabe au coeur de baka

Иерусалим, Израиль
$11,00 млн
5
ID: 34872
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

В самом сердце Баки тихий и пасторальный, арабский дом + возможность построить 250 м2, огромный сад (примерно 700 м2), полностью отремонтированный, напольное отопление + кондиционер, большая парковка, 5 ванных комнат, 5 туалетов, зеленый

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
Новый проект Кирьят Хайовель Иерусалим 4 комнаты 94м2 и 104м2 Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный центр…
Жилой квартал Projet de qualite
Иерусалим, Израиль
от
$893,475
Проект Adéret Jerusalem Проект Adéret Jerusalem, расположенный в самом сердце нового района Гиват Хаматос, представляет собой редкую возможность жить в современной и семейной обстановке в Иерусалиме. Это первый проект, построенный в этом районе, символ обновления и видения этого нового райо…
Жилой квартал Avec terrasse calme grand spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$5,02 млн
Одноэтажный пентхаус очень хорошо расположен с площадью 150 м2 с террасой 70 м2 на том же уровне на 5-м этаже с лифтом, который прибывает прямо в квартиру. Прекрасный вид на квартиру, очень большое заливное окно, очень светлое и тихое в нескольких шагах от театра Хабима и улицы Дизенгофф. Оч…
