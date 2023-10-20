  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$3,73 млн
;
4
Оставить заявку
ID: 34409
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    HaKovshim, 45

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Всего в 200 метрах от моря Уникальный жилой проект с современным дизайном высокого класса. В нескольких минутах ходьбы от пляжа, базара HaCarmel, Nahalat Binyamin, бульвара Ротшильдов и знакового района Неве Цедек, Сильные стороны проекта Только 58 единиц — конфиденциальность и эксклюзивность Полученные разрешения на строительство Ожидаемая доставка через 60 месяцев Банковская гарантия – банковская скидка Строительство под руководством Ярона Тивата, признанного отраслевого эксперта Внутренний ландшафтный участок площадью 200 м2, спроектированный известным ландшафтным архитектором Сырой бетонный фасад и высококлассная отделка Дизайн прихожей с 4 панорамными лифтами с видом на внутренний дворик Примеры доступных квартир 75 м2 + 15 м2 терраса, вид на море от 7 500 000 69,5 м2 + 12,5 м2 террасы от 6 900 000 - 54 м2 + 7 м2 террасы, вид на море от 5 300 000 99 м2 + 14 м2 терраса, вид на море от 10 600 000 96 м2 + 44 м2 террасы, начиная с 13 000 000 Много других квартир до 123м2 + 40м2 терраса

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
Жилой квартал Nouveau programme a ashdod dans le nouveau quartier shimon peres conditions de paiements hyper attractives
Ашдод, Израиль
от
$984,390
Жилой квартал Bat yam cote mer
Бат-Ям, Израиль
от
$850,526
Жилой квартал En plein centre ville de jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$5,80 млн
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Projet residentiel haut de gamme rue hakovshim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$3,73 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Жилой квартал Tres bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
Расположена в центре Неве адарим, 3-х комнатная квартира на 3-м этаже с террасой и мамак. очень хороший продукт для инвестиций или нога
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Показать все Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah a arnona jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$909,150
Продается в Арноне, востребованном жилом районе Иерусалима, квартира площадью 65 м2, предлагающая отличное качество жизни, идеально подходит для семьи с маленькими детьми или для безопасной инвестиции в недвижимость. Расположенный на 2-м этаже без лифта, он состоит из яркой гостиной с открыт…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Тель-Авив, Израиль
от
$3,61 млн
Редкий и престижный проект в независимом здании всего 23 эксклюзивных апартамента. Премиальное расположение в самом сердце легендарной улицы Шенкин, недалеко от рынка Кармель, бульвара Ротшильдов и пляжей. Апартаменты от 2 до 5 номеров, светлые и просторные, с большими террасами и частной …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации