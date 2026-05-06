  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Кфар-Саба
  4. Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres demande

Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres demande

Кфар-Саба, Израиль
Продано или неактуально
8
ID: 35124
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.05.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    Petah Tikva Subdistrict
  • Город
    Кфар-Саба
  • Адрес
    Shoshana Damari

О комплексе

5 ЧАСТ - ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВИД - LUMINOUS Квартира из 5 комнат площадью 128 м2 нетто (167 м2 арнона), с приятным открытым видом. ✔️ Выставка Юго-Восток, очень яркий ✔️ Открытая кухня и приятное жилое пространство ✔️ 2 ванные комнаты ✔️ Мамад ✔️ 2 парковочных места ✔️ пещера Функциональная квартира, хорошо ориентированная, с реальным потенциалом для семьи.

Местонахождение на карте

Кфар-Саба, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Projet neuf givat chmouel
Жилой квартал Projet neuf givat chmouel
Жилой квартал Projet neuf givat chmouel
Жилой квартал Projet neuf givat chmouel
Жилой квартал Projet neuf givat chmouel
Показать все Жилой квартал Projet neuf givat chmouel
Жилой квартал Projet neuf givat chmouel
Гиват-Шмуэль, Израиль
от
$3,63 млн
Проект Гивата Шмуэля - Маленький Нойиля Тель-Авива Mordecai Khayat представляет исключительный проект, расположенный в одном из самых популярных районов Израиля. Стратегическое расположение в самом сердце Гиват Шмуэль, недалеко от синагог, магазинов и дорог, ведущих прямо в Тель-Авив. Зач…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Жилой квартал Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Жилой квартал Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Жилой квартал Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Жилой квартал Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Жилой квартал Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Жилой квартал Maison individuellecottage quartier rishonim rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$4,25 млн
?✨ Редкий полуотдельный дом на продажу в районе Ришоним / Ган Нахум ✨? Если вы ищете просторный, тихий дом в выигрышном месте - это именно то, что вам нужно! ? Маленькая, тихая и востребованная улица в самом центре района ? 240 м2 220 м2 построено ? Большой сад около 120 м2 - идеально подх…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Baka appartement de caractere a louer
Жилой квартал Baka appartement de caractere a louer
Жилой квартал Baka appartement de caractere a louer
Жилой квартал Baka appartement de caractere a louer
Жилой квартал Baka appartement de caractere a louer
Показать все Жилой квартал Baka appartement de caractere a louer
Жилой квартал Baka appartement de caractere a louer
Иерусалим, Израиль
от
$9,000
В здании 3-х квартирного магазина Квартира, полная характера, светлая, окруженная зеленью, с высокими потолками Архитектурный дизайн Полностью меблированный высокий 1-й этаж (примерно 20 шагов) 2 штуки + мезонин 80 м2 (включая мезонин) 3 балкона – 12 м2 Сад, общий для здания 2 полные в…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации