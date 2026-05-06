Жилой квартал Kfar saba quartier calme et tres demande

Ришон-ле-Цион, Израиль

?✨ Редкий полуотдельный дом на продажу в районе Ришоним / Ган Нахум ✨? Если вы ищете просторный, тихий дом в выигрышном месте - это именно то, что вам нужно! ? Маленькая, тихая и востребованная улица в самом центре района ? 240 м2 220 м2 построено ? Большой сад около 120 м2 - идеально подх…