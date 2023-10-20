  1. Realting.com
Жилой квартал Superbe 4 pieces renove a bavli devant le parc

Тель-Авив, Израиль
$1,82 млн
ID: 34018
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 06.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Kosowski, 58

О комплексе

Новый в продаже исключительно Улица Косовского 58 Первая линия в парк Яркон! Красивая 4-комнатная квартира, светлая и окруженная зеленью исключительным образом. Отремонтированы качественные материалы архитектором! 87 м2 жилой площади + 16 м2 роскошного балкона 1-й этаж Здание с лифтом (общая доступность) С улицы Спальня Мастер + Мамад + Детская комната Стандартная и крытая парковка Здание 1999 года

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации