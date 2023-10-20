  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse

Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse

Бат-Ям, Израиль
от
$1,57 млн
;
10
Оставить заявку
ID: 33926
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 24.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В современной бродячей башне Бат-Яма 5 штук, в том числе 1 мама Жилой район 131 м2 Терраса 14м2 На 20-м этаже роскошной башни 2 парковочных места 1 подвал

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Bonne affaire
Ашкелон, Израиль
от
$266,475
Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,33 млн
Жилой квартал Magnifique maison
Иерусалим, Израиль
от
$5,71 млн
Жилой квартал Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Раанана, Израиль
от
$4,04 млн
Жилой квартал Face au lac
Ашкелон, Израиль
от
$611,325
Вы просматриваете
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Бат-Ям, Израиль
от
$1,57 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Жилой квартал Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Жилой квартал Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur
Ашдод, Израиль
от
$1,07 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Жилой квартал Un 3 pieces a la marina a ashkelon
Ашкелон, Израиль
от
$423,225
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Жилой квартал Lumiere calme et convivialite a pisgat zeev jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,03 млн
Продается - превосходная отремонтированная квартира из 5 номеров (105 м2 нетто) с красивой террасой 20 м2, на 2-м этаже благоустроенного здания, без лифта. Квартира отличается своей яркостью, спокойствием и идеальным распределением пространств: приятная гостиная, современная кухня, родительс…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации