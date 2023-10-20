  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv

Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv

Тель-Авив, Израиль
от
$31,35 млн
;
13
Оставить заявку
ID: 33911
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Доминируя в Тель-Авиве с 47-го этажа культовой башни Gindi TLV, этот исключительный пентхаус воплощает в себе вершину современной жилой роскоши. Считающийся жемчужиной проекта, он предлагает около 900 квадратных метров внутреннего пространства, дополненного обширной террасой площадью около 360 квадратных метров, с захватывающим панорамным видом на Средиземное море, городской горизонт и горизонт. Настоящий архитектурный манифест редкого уровня, пентхаус сочетает в себе дальновидный дизайн, среди самых высоких строительных стандартов, высококачественных материалов и передовых технологий домашней автоматизации. По своим размерам и высоте это одна из самых исключительных резиденций, когда-либо построенных в израильском городском ландшафте. Разработанный всемирно известным архитектором Питсу Кедемом, проект опирается на непрерывность между интерьером и экстерьером. Скульптурный архитектурный язык, отмеченный впечатляющими пропорциями и широкими окнами залива от пола до потолка, затопляет пространства естественного света и объединяет город и море с повседневным жизненным опытом. Частная терраса предлагает бассейн площадью около 28 квадратных метров, подвешенный над городом, предлагая редкое ощущение открытости и безмятежности, доступное только для такого уровня возвышения. Основные характеристики: • Предлагаемая оболочка с утвержденными архитектурными планами • Шесть деталей с гибкой конфигурацией и настраиваемыми в соответствии с потребностями покупателя • Внутренняя безопасная комната • Передовая система домашней автоматизации • Два частных складских помещения • Пять выделенных парковочных мест Жители комплекса Gindi TLV пользуются полной жилой экосистемой, включая частный ландшафтный парк, образовательные учреждения, фитнес-центр и спа-центр, бизнес-зал, безопасную подземную парковку и 24-часовые службы безопасности. Недвижимость расположена на пешеходном расстоянии от основных культурных, коммерческих и стилевых центров Тель-Авива, включая TLV Fashion Mall, рынок Сарона, бульвар Ротшильда, площадь Хабима, кинотеатр Тель-Авива и трамвайную станцию Карлебах.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Studio luxe pour une personne
Иерусалим, Израиль
от
$1,301
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Жилой квартал Bonne occasion
Ашкелон, Израиль
от
$467,115
Жилой квартал Magnifique 4 pieces meubler avec balcon
Иерусалим, Израиль
от
$3,762
Жилой квартал 3 pieces bien situe
Иерусалим, Израиль
от
$1,473
Вы просматриваете
Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Тель-Авив, Израиль
от
$31,35 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Жилой квартал Superbe penthouse entre le parc et la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$6,11 млн
Роскошный пентхаус на Старом Севере с видом на город и море. 4,5 номера 168 м2 с 2 балконами 48 м2 и 26 м2. Отличная частная терраса на крыше 40 м2. 3 большие спальни и одна маленькая. 3 ванные комнаты. Новое элитное здание с лифтом и 2 частными парковочными местами. Этот великолепный пентха…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Жилой квартал Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Иерусалим, Израиль
от
$586,245
Расположенная на очаровательной пешеходной улице в оживленном центре Иерусалима, эта квартира площадью 40 квадратных метров с 1 спальней предлагает непревзойденный комфорт и очарование. Всего в 10 шагах от уровня улицы и в 20 минутах ходьбы от Старого города и Западной стены, эта квартира ид…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Жилой квартал Superbe penthouse avec piscine dans un nouveau projet du vieux nord
Тель-Авив, Израиль
от
$3,20 млн
Великолепный пентхаус в самом сердце самого красивого проспекта Тель-Авива, Бульвар Нордау, на старом севере Качественный проект, подписанный исключительно Группой «РАЙК» 123 м2 жилой площади Редкая солнечная терраса площадью 23 м2 идеально подходит для посещения Частная терраса на крыше пло…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации