  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona

Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 33908
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 23.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается в разыскиваемом районе Монтефиоре Улица Гершон Шац На 3-м этаже - фасад 3 комнаты 60 м2 + балкон 15 м2 Метр включает Подземная парковка лифт Строительство всего 10 жильцов 2 квартиры на этаже Аренда продолжается до конца августа 2026 года за аренду 7500 шекелей в месяц.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$3,29 млн
Жилой квартал Residence zamenhof complexe prive de luxe
Герцлия, Израиль
от
$16,46 млн
Жилой квартал Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,04 млн
Жилой квартал Haut standing
Ашкелон, Израиль
от
$846,450
Жилой квартал Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Иерусалим, Израиль
от
$2,19 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Superbe 3 pieces dans un immeuble neuf avec parking et mamad a cote de sarona
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Baka jerusalem
Жилой квартал Baka jerusalem
Жилой квартал Baka jerusalem
Жилой квартал Baka jerusalem
Жилой квартал Baka jerusalem
Жилой квартал Baka jerusalem
Жилой квартал Baka jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,881
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$924,825
Редко: Резиденция «Димри» в городе Ашдод, квартира 5 номеров с парковкой, кондиционером. Два лифта, включая один из Шаббата
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vnendre 35 pieces
Жилой квартал A vnendre 35 pieces
Жилой квартал A vnendre 35 pieces
Жилой квартал A vnendre 35 pieces
Жилой квартал A vnendre 35 pieces
Показать все Жилой квартал A vnendre 35 pieces
Жилой квартал A vnendre 35 pieces
Ашдод, Израиль
от
$561,165
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации