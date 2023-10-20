  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville

Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville

Иерусалим, Израиль
от
$918,555
;
5
Оставить заявку
ID: 33722
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Ханавиим 44 2 комнаты 50 м2 Сокка Терраса 2 этаж с лифтом Парковка

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre charmant 2 pieces tel aviv rue dizengoff
Тель-Авив, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал Duplex Elegant au nord ancien de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,11 млн
Жилой квартал Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Раанана, Израиль
от
$4,04 млн
Жилой квартал Neuf
Ашдод, Израиль
от
$592,515
Жилой квартал Un beau 5 pieces barnea proche commerces et la mer
Ашкелон, Израиль
от
$579,975
Вы просматриваете
Жилой квартал 2 pieces haneviim centre ville
Иерусалим, Израиль
от
$918,555
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Ашкелон, Израиль
от
$526,680
Квартира 4 шт. Димри 3-й этаж смотреть хорошо сохранившийся Качественный проект 2, чтобы компенсировать
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Показать все Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Жилой квартал Appartement 3 pieces renove proche mer kerem hatemanim tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,33 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
Пентхаус 4 номера 156м2 в новом проекте Кириат Хайовель Иерусалим Новый проект в Кирьят-Хайовеле, состоит из 2 зданий 20 этажей и 2 из 9 этажей 2026 год Существующие общественные пространства будут разработаны и преобразованы в зеленые зоны с новыми и широкими тротуарами, новый культурный …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации