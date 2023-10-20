  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod

Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod

Ашдод, Израиль
от
$467,115
;
11
Оставить заявку
ID: 33684
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.02.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Единственная резиденция с 2 комнатами с балконом у моря!!! Расположение мечты: перед пляжем «Майами», где расположены все рестораны и кафе в моде. Рядом с супермаркетом "Победа", кейтером "Ла Мамуния", большой "Парк пиратов", средствами транспорта... Уникальный в Ашдоде, 2 номера 52 м2 с балконом 6 м2, с 2 лифтами, мамак, парковка, кондиционер... Больше не смотри, больше никого не найдешь!!!

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Vivre comme dans un village au calme au coeur de lamerican colony 2 pieces balcon
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Ideal comme investissement ou residence principale
Нагария, Израиль
от
$312,873
Жилой квартал Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$2,51 млн
Жилой квартал Sans hesiter la meilleure affaire du moment au park un appartement de 4 1 pieces cave grande terrasse souccah dans un superbe immeuble au sein du quartier park
Хадера, Израиль
от
$714,780
Жилой квартал A ne pas manquer bel appartement magnifique neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,14 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Lideal appartement 2 pieces en bord de mer a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$467,115
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Показать все Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Жилой квартал Waouh waouh waouh on ne voit pas un cottage comme celui ci tous les jours
Хадера, Израиль
от
$1,13 млн
БЖ Новый! Новая эксклюзивная RE/MAX Hadera! Мы представляем вам новый дом очень высокого положения для продажи на улице Беллинсон, в павильоне Неве Хаим. Характеристики: - Современный новый дом, - Дом 6 комнат площадью 170 м2, построенный на 250 м2 земельного участка, - 2 родительских люкс…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Жилой квартал Kiryat moche proche tram
Иерусалим, Израиль
от
$962,445
В Кирьят Моче вход в город, недалеко от трамвайного вокзала, большой яркий 3P с тройной экспозицией и двумя балконами. рыночная цена, Свободно!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Жилой квартал Magnifique 5 pieces vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,32 млн
МАГНИФИЧЕСКИЕ 5 ЧАСТЕЙ В БАТ ЯМ АЯМ ПАРК С ПРОКСИМНОСТЬЮ РЕШЕНИЯ РЕШЕНИЯ. Полный морской обзор! Ближе ко всем дорогам, клубу, школам, ресторанам и играм. Несколько трамвайных минут
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации