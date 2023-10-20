Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Проект MODA представляет собой 10-этажное бутик-здание, предлагающее уединение и комфорт благодаря ограниченному количеству квартир на этаже.
Апартаменты от 2 до 5 номеров с парковкой, а также роскошные пентхаусы, подходящие как для семей, так и для инвесторов.
Цены на первые 5 квартир до повышения цен на 120 000 NIS:
* 2 штуки из 2.421 900NIS
* 3 штуки из 2.328.000NIS
* 4 штуки из 2,670,000NIS
Мини-пентхаус от 3.829.500NIS
* Пентхаус от 5.761.280NIS
Кадоше Кайре Улица, тихая и интимная, идеально расположена в центре города Бат-Ям, в нескольких минутах ходьбы от набережной и моря.
Район предлагает полную среду с признанными школами, культурными центрами, муниципальными услугами, магазинами и модными кафе.
Доступность является оптимальной благодаря трамваю в непосредственной близости, повышая привлекательность и потенциал сектора.
Премиальный проект с высоким потенциалом, в меняющемся секторе, идеально подходит для жизни или инвестирования.
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно