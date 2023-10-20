  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam

Бат-Ям, Израиль
от
$1,23 млн
;
6
ID: 33328
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.02.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Проект MODA представляет собой 10-этажное бутик-здание, предлагающее уединение и комфорт благодаря ограниченному количеству квартир на этаже. Апартаменты от 2 до 5 номеров с парковкой, а также роскошные пентхаусы, подходящие как для семей, так и для инвесторов. Цены на первые 5 квартир до повышения цен на 120 000 NIS: * 2 штуки из 2.421 900NIS * 3 штуки из 2.328.000NIS * 4 штуки из 2,670,000NIS Мини-пентхаус от 3.829.500NIS * Пентхаус от 5.761.280NIS Кадоше Кайре Улица, тихая и интимная, идеально расположена в центре города Бат-Ям, в нескольких минутах ходьбы от набережной и моря. Район предлагает полную среду с признанными школами, культурными центрами, муниципальными услугами, магазинами и модными кафе. Доступность является оптимальной благодаря трамваю в непосредственной близости, повышая привлекательность и потенциал сектора. Премиальный проект с высоким потенциалом, в меняющемся секторе, идеально подходит для жизни или инвестирования.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Вы просматриваете
Жилой квартал Nouveau projet d exception rue kadoshei kaire a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$1,23 млн
