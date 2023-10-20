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  4. Жилой квартал Mangifique 3 pieces de 100m2 dans un immeuble neuf pres de frishman et de la mer ascenseur mamad parking

Жилой квартал Mangifique 3 pieces de 100m2 dans un immeuble neuf pres de frishman et de la mer ascenseur mamad parking

Тель-Авив, Израиль
от
$1,91 млн
29.04.2025
$1,91 млн
16.04.2025
$2,11 млн
;
7
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ID: 25762
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 29.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

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???? Продается великолепная квартира рядом с Фришманом и морем! Ищете идеальное место для жизни? Просторная 3-комнатная квартира площадью 100 м2 ждет вас на волшебной и пастырской улице Шалом Алейхем! ✅ Мамад ✅ лифт ✅ Двойная ванная комната ✅ Высокие потолки ✅ Балкон площадью 12 квадратных метров ✅ Высокий этаж ✅ Парковка в процессе согласована для здания Смотреть!!!

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль

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Жилой квартал Mangifique 3 pieces de 100m2 dans un immeuble neuf pres de frishman et de la mer ascenseur mamad parking
Тель-Авив, Израиль
от
$1,91 млн
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