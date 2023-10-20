Жилой квартал Mangifique 3 pieces de 100m2 dans un immeuble neuf pres de frishman et de la mer ascenseur mamad parking

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???? Продается великолепная квартира рядом с Фришманом и морем!
Ищете идеальное место для жизни? Просторная 3-комнатная квартира площадью 100 м2 ждет вас на волшебной и пастырской улице Шалом Алейхем!
✅ Мамад
✅ лифт
✅ Двойная ванная комната
✅ Высокие потолки
✅ Балкон площадью 12 квадратных метров
✅ Высокий этаж
✅ Парковка в процессе согласована для здания
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Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
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