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Жилой квартал Bel appartement

Иерусалим, Израиль
от
$983,150
02.03.2025
$983,150
10.02.2025
$969,850
01.01.2025
$973,350
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Жилой квартал Bel appartement
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ID: 24039
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

О комплексе

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Красивая квартира, недавняя, просторная, приятная, полностью отремонтированная, хорошо оборудованная кухня, мастер-люкс, мамад, 2 балкона (1 сукка), 2 ванные комнаты, прачечная, солнечный, тихий лифт, подходящий для инвалидов, центральный рядом синагоги, торговый центр, школы, парк в Мессиле

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль

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Жилой квартал Bel appartement
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от
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