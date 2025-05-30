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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Нетивоте, Израиль

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Нетивот, Израиль
Квартира 3 комнаты
Нетивот, Израиль
Число комнат 3
Площадь 82 м²
В новом районе Неве Шароне продается 3-комнатная квартира 82 м2 с балконом 12 м2 + подвал и …
$787
в месяц
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