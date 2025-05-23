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Виллы в Jerusalem Subdistrict, Израиль

Иерусалим
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5 объектов найдено
Вилла 7 комнат в Иерусалим, Израиль
Вилла 7 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Великолепный 7-комнатный дом (300 м²) на 3 уровнях с частным лифтом, частным садом (175 м²),…
$5,11 млн
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Вилла 10 комнат в Иерусалим, Израиль
Вилла 10 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 10
Площадь 720 м²
Аутентичный арабский дом 720/1000 м2, много характера, сад, терраса, высокие куполообразные …
Цена по запросу
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Вилла 5 комнат в Иерусалим, Израиль
Вилла 5 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 5
Площадь 250 м²
Benchetrit Immobilier эксклюзивно представляет новую исключительную недвижимость в районе Хо…
Цена по запросу
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Вилла 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Вилла 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 500 м²
В самом сердце тихого и пасторального Бака, арабский дом + возможность строительства 250 м²,…
$11,00 млн
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Вилла 7 комнат в Иерусалим, Израиль
Вилла 7 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 7
Площадь 220 м²
Аутентичный дом, в центре города, тихий, полный очарования, высокие потолки, большой сад (10…
$3,23 млн
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Параметры недвижимости в Jerusalem Subdistrict, Израиль

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