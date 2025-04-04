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Коттеджи в Jerusalem Subdistrict, Израиль

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1 объект найдено
Коттедж 10 комнат в Motza, Израиль
Коттедж 10 комнат
Motza, Израиль
Число комнат 10
Площадь 264 м²
Продается коттедж с бассейном в Иерусалиме, в районе Рамат Моца! Тихий и уютный район, рядом…
$2,05 млн
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Параметры недвижимости в Jerusalem Subdistrict, Израиль

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