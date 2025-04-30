ПМЖ в Израиле

О программе иммиграции

Израиль предлагает несколько путей иммиграции, наиболее заметным из которых является Алия в соответствии с Законом о возвращении, который позволяет евреям, людям еврейского происхождения и их супругам иммигрировать и получить израильское гражданство. Другие варианты включают рабочие визы, студенческие визы и вид на жительство для воссоединения семьи или по гуманитарным причинам. Алийя управляется Еврейским агентством и Министерством алии и интеграции Израиля, поддерживая новых иммигрантов (олим) жильем, классами еврейского языка (Ульпан) и финансовой помощью.