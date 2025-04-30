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ПМЖ в Израиле

Израиль Израиль
Срок получения: от 6 месяцев
Расходы: от
$2,836
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ПМЖ в Израиле
ПМЖ
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Преимущества Преимущества

О программе иммиграции

Израиль предлагает несколько путей иммиграции, наиболее заметным из которых является Алия в соответствии с Законом о возвращении, который позволяет евреям, людям еврейского происхождения и их супругам иммигрировать и получить израильское гражданство. Другие варианты включают рабочие визы, студенческие визы и вид на жительство для воссоединения семьи или по гуманитарным причинам. Алийя управляется Еврейским агентством и Министерством алии и интеграции Израиля, поддерживая новых иммигрантов (олим) жильем, классами еврейского языка (Ульпан) и финансовой помощью.

Преимущества
Срок получения
Срок получения
от 6 месяцев
Расходы
Расходы
от
$2,836
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ПМЖ в Израиле
Израиль Израиль
от
$2,836
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