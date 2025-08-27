  1. Realting.com
Гражданство Израиля по репатриации

Гражданство
О программе иммиграции

Согласно Закона о возвращении (репатриации) оформление паспорта Израиля  (Даркон), который дает право на  Безвизовый въезд в более чем 161 страну мира, среди них: страны ЕС, Великобритания, Канада и  США

Требования к заявителю

Процесс оформления начинается со сбора документов, необходимых для подтверждения того, что среди ваших близких родственников есть человек с еврейскими корнями. Чтобы мы могли начать работу с вашим досье, потребуются цветные сканы следующих документов:

  • Ваш внутренний паспорт (страницы с фото и регистрацией);

  • Ваш заграничный паспорт, который должен быть действителен как минимум еще год (страница с личными данными);

  • Ваше свидетельство о рождении;

  • Свидетельства о рождении или точные данные (ФИО, дата и место рождения) матери, отца, бабушек, дедушек или прабабушек и прадедушек;

  • Свидетельства о браке и/или разводе (если были) ваши и ваших родственников (можно предоставить основные данные из них);

  • Свидетельство о смене имени или фамилии, если вы их меняли.

 

Этапы получения гражданства: Этап 1: Подтверждение факта наличия в вашем роду близкого родственника-еврея. Этап 2: Оформление вами справки об отсутствии судимости с проставлением апостиля. Этап 3: Поездка в Израиль для подачи полного пакета документов. Продолжительность визита: 3-5 рабочих дней. Этап 4: Поездка в Израиль для сдачи отпечатков пальцев (происходит примерно через 4 месяца после подачи). Продолжительность визита: 1-2 рабочих дня. Этап 5: Поездка в Израиль для получения загранпаспорта (даркона), осуществляется примерно через 3 недели после предыдущего этапа. Продолжительность визита: 1 рабочий день.
Права и обязанности после получения
Заявитель имеет право

Безвизовый въезд в более чем 161 страну мира, среди них: страны ЕС, Великобритания, Канада и  США

