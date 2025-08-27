Гражданство Израиля по репатриации

Описание этапов

от 8 месяцев

Этапы получения гражданства: Этап 1: Подтверждение факта наличия в вашем роду близкого родственника-еврея. Этап 2: Оформление вами справки об отсутствии судимости с проставлением апостиля. Этап 3: Поездка в Израиль для подачи полного пакета документов. Продолжительность визита: 3-5 рабочих дней. Этап 4: Поездка в Израиль для сдачи отпечатков пальцев (происходит примерно через 4 месяца после подачи). Продолжительность визита: 1-2 рабочих дня. Этап 5: Поездка в Израиль для получения загранпаспорта (даркона), осуществляется примерно через 3 недели после предыдущего этапа. Продолжительность визита: 1 рабочий день.