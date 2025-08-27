Гражданство Израиля по репатриации

Согласно Закона о возвращении (репатриации) оформление паспорта Израиля (Даркон), который дает право на Безвизовый въезд в более чем 161 страну мира, среди них: страны ЕС, Великобритания, Канада и США
Процесс оформления начинается со сбора документов, необходимых для подтверждения того, что среди ваших близких родственников есть человек с еврейскими корнями. Чтобы мы могли начать работу с вашим досье, потребуются цветные сканы следующих документов:
Ваш внутренний паспорт (страницы с фото и регистрацией);
Ваш заграничный паспорт, который должен быть действителен как минимум еще год (страница с личными данными);
Ваше свидетельство о рождении;
Свидетельства о рождении или точные данные (ФИО, дата и место рождения) матери, отца, бабушек, дедушек или прабабушек и прадедушек;
Свидетельства о браке и/или разводе (если были) ваши и ваших родственников (можно предоставить основные данные из них);
Свидетельство о смене имени или фамилии, если вы их меняли.
