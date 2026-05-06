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Жилой квартал A louer place de parking souterraine herzliya pitouah

Герцлия, Израиль
от
$278
;
Жилой квартал A louer place de parking souterraine herzliya pitouah
1
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ID: 39660
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Герцлия
  • Адрес
    Вингейт

О комплексе

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Реферанс: 6996 Квартира: Херцилия Питуа, Мединат Хайехудим Место расположения парковки Парковка сутеррейн Иммедиат

Местонахождение на карте

Герцлия, Израиль
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Жилой квартал A louer place de parking souterraine herzliya pitouah
Герцлия, Израиль
от
$278
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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