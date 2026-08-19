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Дуплексы в Герцлии, Израиль

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2 объекта найдено
Дуплекс 4 комнаты в Герцлия, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 4
Площадь 136 м²
великолепный дуплекс, расположенный между Базелем и пляжным местистимом (Namal tel aviv) 4,5…
$2,21 млн
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Дуплекс 4 комнаты в Герцлия, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Герцлия, Израиль
Число комнат 4
Площадь 122 м²
Красивый дуплекс расположен между Дизенгофом и морем. жилая площадь 93 м2 + балкон + терраса…
$2,02 млн
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