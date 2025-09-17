Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилая
  5. Дуплекс

Дуплексы в Хадере, Израиль

Дуплекс Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 4 комнаты в Хадера, Израиль
Дуплекс 4 комнаты
Хадера, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
БЖ RE/MAX Hadera представляет 4-комнатный дуплекс-пентхаус в приморском районе Ольга в Хадер…
$660,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Хадере, Израиль

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти