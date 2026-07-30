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Дуплексы в Гивате-Шмуэле, Израиль

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2 объекта найдено
Дуплекс 6 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Дуплекс 6 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 6
Площадь 195 м²
Ссылка: GS 102 Район Рамат Хадар Центральное и удобное расположение: рядом кафе, супермаркет…
$1,92 млн
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Дуплекс 6 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Дуплекс 6 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 6
Площадь 195 м²
Ссылка: GS 102 Район Рамат Хадар Центральное и удобное расположение: рядом кафе, супермаркет…
$1,92 млн
Оставить заявку
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