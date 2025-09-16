  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Beit Shemesh

Продажа новостроек в Beit Shemesh

Бейт-Шемеш
7
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$893,100
Проект Nofei Бен Шемен - Бейт Шемеш Современный и семейный район, идеально расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом: • 20 минут от Тель-Авива Роскошные апартаменты в двух 17-этажных жилых башнях, в самом сердце оживленного сообщества со школами, магазинами и парками поблизости. Кажда…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$669,000
Проект Nofei Бен Шемен - Бейт Шемеш Современный и семейный район, идеально расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом: • 20 минут от Тель-Авива Роскошные апартаменты в двух 17-этажных жилых башнях, в самом сердце оживленного сообщества со школами, магазинами и парками поблизости. Кажда…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse haut standing permis de construire projet de qualite
Бейт-Шемеш, Израиль
от
$791,100
Проект Nofei Бен Шемен - Бейт Шемеш Современный и семейный район, идеально расположенный между Тель-Авивом и Иерусалимом: • 20 минут от Тель-Авива Роскошные апартаменты в двух 17-этажных жилых башнях, в самом сердце оживленного сообщества со школами, магазинами и парками поблизости. Кажда…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
На карте
Realting.com
Перейти