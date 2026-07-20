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Виллы в Beersheba Subdistrict, Израиль

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2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Эйлат, Израиль
Вилла 4 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 4
Площадь 135 м²
ВИЛЛА ИЛИ ПИД в Вода доступна для отдыха и вечеринок с частным бассейном и 4 комнатами в Ган…
$1,312
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Вилла в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Вилла
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Gorgeous villa for sale with the highest standards, located on a small, quiet street surroun…
$1,86 млн
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Параметры недвижимости в Beersheba Subdistrict, Израиль

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