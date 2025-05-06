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Жильё в Beersheba Subdistrict, Израиль

Arava Tichona Regional Council
84
Эйлат
7
Беэр-Шева
5
Нетивот
3
99 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
2 apartments for sale in the heart of Tel-Aviv, on Nachmani Street at the corner of Ahad Haa…
$1,30 млн
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Квартира 5 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 5 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Красивый сад с бассейном, солнечный и светлый
$1,15 млн
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Коттедж 3 комнаты в Эйлат, Израиль
Коттедж 3 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 3
Площадь 86 м²
Великолепный 3-комнатный коттедж площадью 86 м2 с 2 ванными комнатами - с полуолимпийским ба…
$407,305
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Квартира 2 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 2 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
Gorgeous new project for sale right near the famous and luxurious Kikar Ha Medina- near the …
$1,06 млн
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 700 м²
Красивый пентхаус прямо у моря в Норд-Тель-Авиве в Гуш-ха-Гадоле - с невероятным видом на мо…
Цена по запросу
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Квартира 3 спальни в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 3 спальни
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 123 м²
Gorgeous Four-Building complex with downstairs garden and sitting area that has finished com…
$1,10 млн
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Gorgeous new project for sale right near the famous and luxurious Kikar Ha Medina- near the …
$2,23 млн
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Вилла в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Вилла
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
Gorgeous villa for sale with the highest standards, located on a small, quiet street surroun…
$1,86 млн
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Квартира 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 90 м²
хорошо расположен 4,5 шт с мамдом и балконом ясное представление стратегическое расположени…
$407,305
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Пентхаус 5 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 5
Площадь 185 м²
БАТ ЯМ | ЗОЛОТОЙ ПЛОЩАДЬ РОСКОШНЫЙ ПЕНТХАУС ⏰Мгновенная сдача под ключ. Пляжи в 50 метра…
$2,53 млн
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Пентхаус 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 147 м²
В лучшей части Ремеза! Рядом со строящейся Государственной площадью! Цена эквивалентна 59 50…
$2,77 млн
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Квартира 4 комнаты в Беэр-Шева, Израиль
Квартира 4 комнаты
Беэр-Шева, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Ссылка: BS 106. Район: Гуш Хетсион 4 комнаты, включая мамад Площадь: 110 м2 Сад: 35 м2 Первы…
$384,833
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Квартира 1 комната в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 1 комната
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 1
Площадь 65 м²
Артикул: AS 937 Хетский район В недавнем здании 2 шт. 65 м2 + терраса 8 м2 3 этаж / 15 …
$483,148
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Пентхаус в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 235 м²
Located in the heart of green Herzliya near the famous IDC university, lots of greens and pa…
$1,96 млн
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Квартира 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
4 шт. пастораль и тихая улица
$393,260
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Квартира 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 90 м²
4 комнаты идеальны для инвестиций немедленный вход
$280,900
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Квартира 3 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 3 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 3
Площадь 95 м²
Продается 3,5 комнаты в Ашкелоне Улица Авшалома Хабиба Ухоженное и чистое здание Размер п…
$266,855
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Вилла 5 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Вилла 5 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 5
Площадь 230 м²
Сублимный дуплекс Пентахаус !!!!!!!!! 2 парковка !!!!!!! 2 ванные комнаты 4 спальни с слоем …
Цена по запросу
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Квартира 4 комнаты в Эйлат, Израиль
Квартира 4 комнаты
Эйлат, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Артикул: EL 107 В престижной резиденции с: общим бассейном, тренажерным залом, сауной и смо…
$772,475
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Вилла 10 комнат в Беэр-Шева, Израиль
Вилла 10 комнат
Беэр-Шева, Израиль
Число комнат 10
Площадь 250 м²
Ссылка: BS 108. Эксклюзив, который нельзя пропустить! Исключительная сделка Идеальная инвест…
$730,340
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Вилла 6 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Вилла 6 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 6
Площадь 540 м²
Артикул: AS 938 Юд Зейнский район Высококлассная вилла Земельный участок 450 м2 Построен…
$3,37 млн
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Вилла 7 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Вилла 7 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 7
Площадь 300 м²
новый дом на участке 400м2 в центре города частный бассейн 300м2 жилой площади Пребывание 10…
$2,78 млн
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Квартира 3 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 3 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 3
Площадь 70 м²
3-комнатная квартира с двумя мастер-люксами сдается студентам с двумя отдельными спальнями
$219,102
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Квартира 3 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 3 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Красивая 3-комнатная квартира с комнатой охраны и балконом. Идеально подходит для инвестиций
$379,215
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Квартира 4 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 4 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 4
Площадь 130 м²
Исключительная квартира в тихом месте недалеко от моря. 3,5 комнаты с террасой-сукой площадь…
$744,385
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Квартира 6 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 6 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 6
Площадь 180 м²
Артикул: AS 946 Район: Юд Алеф Новое и современное здание 6 новых комнат, включая мамад Выс…
$1,15 млн
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Вилла 7 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Вилла 7 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 7
Площадь 300 м²
Артикул: HR 130 Район: Герцлия Питуах Великолепная высококлассная вилла 7 штук Площадь: 300 …
$4,78 млн
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Вилла 2 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Вилла 2 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Идеальный
$941,015
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Пентхаус 5 комнат в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Пентхаус 5 комнат
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 5
Площадь 180 м²
Мини пентхаус 5 шт. 140 м2 жилой площади 50 м2 терраса этаж 6 паркет в доме возможность сдел…
$716,295
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Квартира 3 комнаты в Arava Tichona Regional Council, Израиль
Квартира 3 комнаты
Arava Tichona Regional Council, Израиль
Число комнат 3
Площадь 102 м²
Красивая квартира, хорошее расположение, хорошая сделка. Бесплатно сразу
$491,575
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Типы недвижимости в Beersheba Subdistrict

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дома

Параметры недвижимости в Beersheba Subdistrict, Израиль

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
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