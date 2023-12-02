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Дома в Ашкелон, Израиль

1 объект найдено
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с A C в Ашкелон, Израиль
Дом 6 спален с парковкой, с балконом, с A C
Ашкелон, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Corner waterfront property Barnea Beach, Ashkelon. 9.5 rooms, 276 sqm, built to high standar…
€1,07 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Ашкелон, Израиль

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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