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Виллы в Ashkelon Subdistrict, Израиль

Ашкелон
6
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7 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Ашдод, Израиль
Вилла 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 233 м²
Красивый дуплекс в очень хорошем состоянии, красивая терраса
$1,10 млн
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Вилла 5 комнат в Ашкелон, Израиль
Вилла 5 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 5
Площадь 420 м²
вилла в Барнеа 5 комнат с жилым подвалом 420 м2
$1,07 млн
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Вилла 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Вилла 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 213 м²
4 комнатная квартира в районе Агамим, терраса 90 м2, состояние как новый
$556,182
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Вилла 7 комнат в Ашкелон, Израиль
Вилла 7 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 7
Площадь 500 м²
красивый 7-комнатный дом в Барнеа с бассейном недалеко от моря
$1,49 млн
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Вилла 6 комнат в Ашкелон, Израиль
Вилла 6 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 6
Площадь 340 м²
красивая вилла недалеко от моря в районе Африд с подвалом и бассейном
$1,77 млн
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Вилла 4 комнаты в Ашкелон, Израиль
Вилла 4 комнаты
Ашкелон, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Район Неве-Илан 4 комнаты в центре на улице Эли Коэн в очень хорошем состоянии
$429,777
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Вилла 7 комнат в Ашкелон, Израиль
Вилла 7 комнат
Ашкелон, Израиль
Число комнат 7
Площадь 500 м²
красивый 7-комнатный дом в Барнеа с бассейном недалеко от моря
$1,49 млн
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Параметры недвижимости в Ashkelon Subdistrict, Израиль

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