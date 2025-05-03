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Виллы в Западной Яве, Индонезия

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1 объект найдено
Вилла 2 комнаты в Cisaranten Kidul, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Cisaranten Kidul, Индонезия
Число комнат 2
Площадь 148 м²
Количество этажей 3
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$280,000
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Параметры недвижимости в Западной Яве, Индонезия

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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