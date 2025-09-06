Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Убуд
  4. Краткосрочная аренда
  5. Дом

Аренда домов на сутки в Убуде, Индонезия

1 объект найдено
The Light House Villa in Ubud — это вилла в центре города Убуд в Убуд, Индонезия
The Light House Villa in Ubud — это вилла в центре города Убуд
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
The Light House Villa in Ubud — это вилла в центре города Убуд, расположенная на расстоянии …
$220
за сутки
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
RESIDE BALI GROUP
Языки общения
English, Русский, Українська
Realting.com
Перейти