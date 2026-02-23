Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с садом в Убуде, Индонезия

Убуд
95
11 объектов найдено
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 90 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$159,000
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 70 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$133,500
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 156 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$362,665
OneOne
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!!
$195,000
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!!
$399,000
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 236 м²
Ультрасовременный комплекс в центре традиционного Убуда, занимающий территорию площадью 3 ге…
$478,787
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 117 м²
Комплекс состоит из 10 вилл, расположенных среди живописных рисовых террас всего в 5 минутах…
$276,040
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 85 м²
Окунитесь в мир роскоши и инноваций с уникальными виллами, расположенными на территории комп…
$228,447
Таунхаус в Убуд, Индонезия
Таунхаус
Убуд, Индонезия
Площадь 53 м²
Уникальные таунхаусы с видом на тропические джунгли, расположенные в районе Убуда, предлагаю…
$158,914
Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия Предлагается вилла с бассейном и зоной…
$268,897
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 96 м²
Роскошный одноэтажный комплекс вилл с видом на джунгли и рисовые поля, а также пейзажным бас…
$312,174
