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Жильё в Sumbawa, Индонезия

дома
7
7 объектов найдено
Вилла в Sempe, Индонезия
Вилла
Sempe, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Здесь, в Redland Property Group, мы усердно работали за кулисами, чтобы раскрыть следующую б…
$104,990
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The Redland Property Group Ltd
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English
Вилла в Sempe, Индонезия
Вилла
Sempe, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Здесь, в Redland Property Group, мы усердно трудились за кулисами, чтобы раскрыть следующее …
$79,990
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Вилла в Sempe, Индонезия
Вилла
Sempe, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Luxury 2 Bed Villa with its own private pool! Here at the Redland Property Group we have …
$113,890
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The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Вилла в Sempe, Индонезия
Вилла
Sempe, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Luxury 1 Bed Villa with its own private pool! Here at the Redland Property Group we have …
$88,890
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Вилла в Sempe, Индонезия
Вилла
Sempe, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Здесь, в Redland Property Group, мы усердно трудились за кулисами, чтобы раскрыть следующее …
$47,990
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Вилла в Sempe, Индонезия
Вилла
Sempe, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 230 м²
Luxury 3 Bed Villa with its own private pool! Here at the Redland Property Group we have …
$143,890
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The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
Вилла в Sempe, Индонезия
Вилла
Sempe, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Здесь, в Redland Property Group, мы усердно трудились за кулисами, чтобы раскрыть следующее …
$134,990
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English

Параметры недвижимости в Sumbawa, Индонезия

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