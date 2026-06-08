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Квартиры-студии в Сукасада, Индонезия

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Панчасари, Индонезия
UP UP
Студия 1 спальня
Панчасари, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 4
Бали! Amani Melasti - инвестиционный отель премиум-класса, управляемый Wyndham Hotels & Reso…
$189,999
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