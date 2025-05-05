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Квартиры с видом на море в Северной Куте, Индонезия

Чангу
117
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17 объектов найдено
Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 2/4
Комфортные апартаменты, расположенные в отличном месте и полностью развитом районе Чангу,  и…
$143,000
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Квартира 3 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с 2 спальнями на Бали, Индонезия от известного застройщика в самом популярном ра…
$640,000
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Кондо в Чангу, Индонезия
Кондо
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Продаются дизайнерские однокомнатные апартаменты в самом масштабном комплексе со встроенной …
$80,000
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Квартира 3 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 121 м²
Количество этажей 4
Резиденция премиум класса с бассейном, спа-центром и панорамными видами, Ялан Умалас, Бали, …
$329,011
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 27 м²
Уникальный эко-город в Переренане, занимающий пространство в 2 гектара, всего в 600 метрах о…
$86,715
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Hayat
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Студия 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Студия 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 2/4
Премиум апартаменты на Бали вблизи океана Уникальный проект для жизни и инвестиций, не имею…
$270,000
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Апартаменты на Бали от известного застройщика в самом популярном районе Чангу в 500 метрах о…
$300,000
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 1/4
Комфортные апартаменты, расположенные в отличном месте и полностью развитом районе Чангу,  и…
$162,000
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 40 м²
Современный комплекс премиум апартаментов в 4 минутах от пляжа Бату Болонг. Инфраструктура к…
$177,895
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Hayat
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Комфортные апартаменты, расположенные в отличном месте и полностью развитом районе Чангу,  и…
$143,000
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 33 м²
Комплекс из 95 апартаментов в Чангу (Чемаги), расположен всего в 60 метрах от океана - две м…
$88,202
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Hayat
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English, Русский, Українська
Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/4
Уникальный дизайн проект Сочетание эстетики и функциональности Высочайшее качество отд…
$270,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/4
Односпальный апартамент в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звезд…
$190,000
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Квартира 3 комнаты в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 3 комнаты
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 162 м²
Количество этажей 5
Уникальный жилой комплекс всего в 500 м от океана, район Берава, Бали, Индонезия Самый длин…
$619,875
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Квартира в Чангу, Индонезия
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 30 м²
Уникальный комплекс апартаментов, расположенный в популярном районе Чангу. Этот проект – иде…
$90,201
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Hayat
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Квартира 1 комната в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 1 комната
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 82 м²
Количество этажей 4
Новая эксклюзивная резиденция с бассейном и бизнес-центров в двух шагах от океана, в престиж…
$204,219
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Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 1/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$388,000
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Типы недвижимости в Северной Куте

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
Недорогая
Элитная
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