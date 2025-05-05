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Квартиры в Северной Куте, Индонезия

Чангу
117
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157 объектов найдено
Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
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Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$195,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
TOP TOP
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 3/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$220,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
TOP TOP
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
Апартаменты в новом проекте на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 🏝 5-звездочный отель …
$240,000
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Квартира в Чангу, Индонезия
UP UP
Квартира
Чангу, Индонезия
Площадь 44 м²
Общая площадь комплекса составляет 1900 м2, который включает в себя здание апартаментов на 1…
$123,742
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Готовый комплекс из 8 апартаментов на Бали. Изысканный отдых среди рисовых террас и гор, где…
$99,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
Современный жилой комплекс премиум апартаментов в 4 минутах от пляжа бату болонг в районе Ча…
$190,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 4/4
Высокoдоxодные aпapтаменты с oтдeлкoй, мeбeлью и тeхникой в новoм комплeксе aпаpтaмeнтов пpe…
$135,000
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Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 4/4
В непосредственной близости от широкого и живописного пляжа Batu Bolong с черным вулканическ…
$250,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
Современный жилой комплекс премиум апартаментов в 4 минутах от пляжа бату болонг в районе Ча…
$180,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 3/4
Высокoдоxодная квартира-студия с oтдeлкoй, мeбeлью и тeхникой в новoм комплeксе aпаpтaмeнтов…
$144,000
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Квартира 2 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 3/4
Премиум комплекс апартаментов с отделкой и мебелью на острове Бали, который расположен на бе…
$770,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Площадь 31 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с живописными видами у самого берега океана на одной из самых дорогих улиц остро…
$135,000
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Готовый комплекс из 8 апартаментов на Бали. Изысканный отдых среди рисовых террас и гор, где…
$99,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с живописными видами у самого берега океана на одной из самых дорогих улиц остро…
$135,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Современный жилой комплекс премиум апартаментов в 4 минутах от пляжа бату болонг в районе Ча…
$180,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 3/4
ИНВЕСТИРУЙТЕ В ВЫСОКОДОХОДНУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НА БАЛИ!Высокoдоxодные aпapтаменты-студии с oтдeл…
$195,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 3/4
Инвестируйте в высокодоходную недвижимость на Бали.Недвижимость от $133 500 • Доходность до …
$203,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 3/4
Инвестируйте в высокотехнологичный комплекс апартаментов премиум класса в главном туристичес…
$420,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 2/4
Апартаменты с живописными видами у самого берега океана на одной из самых дорогих улиц остро…
$160,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/4
Уникальный проект, располагающийся на самой туристической улице Canggu - Batu Bolong. о. Бал…
$110,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
K продажe прeдлагаются высокoдоxодные aпapтаменты с oтдeлкoй, мeбeлью и тeхникой в новoм ком…
$135,000
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/2
Готовый комплекс из 8 апартаментов на Бали. Изысканный отдых среди рисовых террас и гор, где…
$99,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/4
Инвестируйте в высокодоходную недвижимость на Бали.Недвижимость от $133 500 • Доходность до …
$135,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 4/4
Апартаменты с живописными видами у самого берега океана на одной из самых дорогих улиц остро…
$160,000
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Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 3/4
К продаже предлагается квартира в премиальном комплексе в лучшем месте для жизни и отдыха на…
$770,000
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 2/2
Готовый комплекс из 8 апартаментов на Бали. Изысканный отдых среди рисовых террас и гор, где…
$110,000
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Квартира 1 комната в Tibubeneng, Индонезия
Квартира 1 комната
Tibubeneng, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 2/4
Инвестируйте в высокотехнологичный комплекс апартаментов премиум класса в главном туристичес…
$350,000
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Квартира 1 комната в Чангу, Индонезия
Квартира 1 комната
Чангу, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 1/4
К продаже предлагается однокомнатный апартамент в премиальном комплексе в лучшем месте для ж…
$350,000
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Квартира 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
Этаж 1/4
Комплекс апартаментов премиум-класса на Бали. Отличный вариант как для жизни так и для инвес…
$650,000
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Студия в Чангу, Индонезия
Студия
Чангу, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 2/4
Высокoдоxодные aпapтаменты-студии с oтдeлкoй, мeбeлью и тeхникой в новoм комплeксе aпаpтaмeн…
$195,000
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Типы недвижимости в Северной Куте

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные

Параметры недвижимости в Северной Куте, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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