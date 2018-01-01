Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя:

лофт апартаменты, семейные апартаменты с собсвенным двором, студии, апартаменты 1-3 комн, пентхаусы.

Все видовые на океан с высоты 100 м.

Уникальная топ локация в сердце Улувату на склоне скалы.

5 мин до Паданг Паданг бич и Дримленд Бич.

Комплекс имеет в наличии ресторан с терассами, спа, фитнес зал, детскую игровую комнату, коворкинг и все необходимую инфраструктуру для комфортного проживания и отдыха.

Минимальный размер апартаментов от 50м2 + 10м2 терасса, до 350м2. Доступна опция ндивидуальных планировок.



Старт продаж от 149500$

Фрихолд или Лизхолд на 90 лет.



ROI от сдачи в аренду до 25% годовых. Собственная управляющая компания.

Доход от инвестирования в строительство на перепродажу до 67%.



За подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам селлс офиса по указанным контактам в профиле.

Инвестиционно-девелоперская компания

BIG BALI GROUP

PROPERTY | INVESTMENT | DEVELOPMENT

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bigbaligroup.com