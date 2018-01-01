Уникальный премиальный апарт комплекс SKY LINER Uluwatu включает в себя:
лофт апартаменты, семейные апартаменты с собсвенным двором, студии, апартаменты 1-3 комн, пентхаусы.
Все видовые на океан с высоты 100 м.
Уникальная топ локация в сердце Улувату на склоне скалы.
5 мин до Паданг Паданг бич и Дримленд Бич.
Комплекс имеет в наличии ресторан с терассами, спа, фитнес зал, детскую игровую комнату, коворкинг и все необходимую инфраструктуру для комфортного проживания и отдыха.
Минимальный размер апартаментов от 50м2 + 10м2 терасса, до 350м2. Доступна опция ндивидуальных планировок.
Старт продаж от 149500$
Фрихолд или Лизхолд на 90 лет.
ROI от сдачи в аренду до 25% годовых. Собственная управляющая компания.
Доход от инвестирования в строительство на перепродажу до 67%.
За подробной информацией обращайтесь к нашим специалистам селлс офиса по указанным контактам в профиле.
Инвестиционно-девелоперская компания
BIG BALI GROUP
PROPERTY | INVESTMENT | DEVELOPMENT
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bigbaligroup.com