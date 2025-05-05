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Квартиры с видом на море в Районе Кута, Индонезия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Семиньяк, Индонезия
Квартира 1 комната
Семиньяк, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Комплекс апартаментов премиум-класса на берегу Индийского океана в Семиньяке, Бали, Индонези…
$280,648
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