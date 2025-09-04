Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Терраса

Квартиры-студии с террасой в Южной Куте, Индонезия

Студия 1 комната в Унгасан, Индонезия
Студия 1 комната
Унгасан, Индонезия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/3
Комплекс расположен на самом "инстаграмном" берегу океана на площади 27 га и состоит из вилл…
$132,000
