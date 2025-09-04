Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Южная Кута
  4. Краткосрочная аренда
  5. Дом

Аренда домов на сутки в Южной Куте, Индонезия

2 объекта найдено
Вилла Dreamland 1 с собственным бассейном в 3 минутах ходьбы от пляжа в Печату, Индонезия
Вилла Dreamland 1 с собственным бассейном в 3 минутах ходьбы от пляжа
Печату, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Добро пожаловать в DREAMLAND — совершенно новую виллу с 1 спальней и собственным бассейном, …
$272
за сутки
