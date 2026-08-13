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Жилье в Kerobokan, Индонезия

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квартиры
77
дома
27
105 объектов найдено
Вилла 2 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Готовая вилла для комфортной жизни и арендного бизнеса на Бали!Уютная вилла в Kerobokan подо…
$245,000
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Вилла 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Готовая вилла с 3 спальнями для жизни и арендного бизнеса на Бали!Современная вилла в Kerobo…
$300,000
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Вилла 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Уютная вилла с 2 спальнями и рофтоп-террасой с видом на рисовые поля (Бали)!Casa Mahena — эт…
$165,000
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 2 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Расположенная на 216 кв.м земли со сборкой 140 кв.м, эта полностью закрытая вилла с двумя сп…
$210,000
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Квартира 1 спальня в Kerobokan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Эта современная вилла, построенная в 2023 году, тикает коробки для опытных инвесторов, охотя…
$155,000
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Квартира 2 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 2 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Расположенная на 216 кв.м земли со сборкой 140 кв.м, эта полностью закрытая вилла с двумя сп…
$210,000
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Пентхаус 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Пентхаус 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 4/4
THE UMALAS SIGNATURE — Элитный клубный дом в сердце Бали Уникальный в своем роде ПЕНТХ…
$730,000
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ESTABRO
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Вилла 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 159 м²
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в полностью меблированную виллу премиум-класса на Бали …
$492,757
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Квартира 6 спален в Kerobokan, Индонезия
Квартира 6 спален
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 419 м²
Расположенная на 545 квадратных метрах жилой земли, эта полностью меблированная вилла обеспе…
$825,000
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Квартира 2 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
Этаж 2/4
THE UMALAS SIGNATURE — Элитный клубный дом в сердце Бали Представляем первый и единстве…
$355,000
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ESTABRO
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Квартира 2 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 2 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 118 м²
Расположенная в бутик-коллекции, предназначенной для завершения в 3 квартале 2026 года, эта …
$305,000
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Квартира 7 спален в Kerobokan, Индонезия
Квартира 7 спален
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 689 м²
Эта усадьба с семью спальнями расположена на 1 285 кв.м. первоклассной земли в Кута-Утаре, п…
$1,80 млн
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Квартира 2 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 2 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Эта средиземноморская вилла, построенная в 2025 году, находится в сладком месте между ростом…
$195,000
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Квартира 3 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 3 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Расположенная на 301 кв.м земли в Кута-Утаре, эта полностью закрытая вилла предлагает частны…
$300,000
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Квартира 3 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 3 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Расположенная на 312 квадратных метрах земли с 197 квадратными метрами, построенная по совре…
$260,000
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Квартира 3 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 3 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Расположенная на 312 квадратных метрах земли с 197 квадратными метрами, построенная по совре…
$260,000
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Квартира 2 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 2 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Коллекция бутиков, состоящая всего из четырех вилл, формирующихся в самом сердце Семиньяка, …
$285,000
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Квартира 7 спален в Kerobokan, Индонезия
Квартира 7 спален
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 689 м²
Эта усадьба с семью спальнями расположена на 1 285 кв.м. первоклассной земли в Кута-Утаре, п…
$1,80 млн
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Квартира 1 спальня в Kerobokan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Эта современная вилла, построенная в 2023 году, тикает коробки для опытных инвесторов, охотя…
$155,000
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Квартира 2 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 2 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Эта средиземноморская вилла, построенная в 2025 году, находится в сладком месте между ростом…
$195,000
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Квартира 2 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Квартира 2 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 2/2
Апартаменты в самом центре Чангу рядом с Berawa Beach!Canggu Secrets — современный проект в …
$189,000
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Квартира в Kerobokan, Индонезия
Квартира
Kerobokan, Индонезия
Восемь частных вилл с бассейном расположены в одном комплексе в Умаласе, одном из самых изве…
$210,000
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Квартира 2 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 2 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Расположенная на 229 кв.м. земли с площадью 140 кв.м., эта полностью закрытая вилла с двумя …
$245,000
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Квартира 3 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 3 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Эта полностью закрытая вилла, расположенная на 286 кв.м жилой зоны в Кута-Утаре, обеспечивае…
$300,000
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Вилла 3 комнаты в Kerobokan, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kerobokan, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 120 м²
Современная вилла с 2 спальнями и просторной рофтоп-террасой с видом на рисовые поля (Бали)C…
$179,000
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Квартира 4 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 4 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 231 м²
Эта вилла с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами, расположенная в бутик-коллекции ви…
$515,000
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Квартира 2 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 2 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Расположенная на 229 кв.м. земли с площадью 140 кв.м., эта полностью закрытая вилла с двумя …
$245,000
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Квартира 3 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 3 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Расположенная на 312 квадратных метрах земли с 197 квадратными метрами, построенная по совре…
$260,000
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Квартира в Kerobokan, Индонезия
Квартира
Kerobokan, Индонезия
Бутик-усадьба на 11 вилл, построенный вокруг частного спа-центра, общего бассейна и полность…
$205,000
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Квартира 4 спальни в Kerobokan, Индонезия
Квартира 4 спальни
Kerobokan, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 231 м²
Эта вилла с четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами, расположенная в бутик-коллекции ви…
$515,000
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