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Квартиры-студии с террасой в Гианьяре, Индонезия

Убуд
3
Убуд
3
Студия Удалить
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1 объект найдено
Студия в Убуд, Индонезия
Студия
Убуд, Индонезия
Площадь 35 м²
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$97,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Параметры недвижимости в Гианьяре, Индонезия

с садом
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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