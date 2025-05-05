Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Гианьяр
  4. Жилая
  5. Студия
  6. Бассейн

Квартиры-студии с бассейном в Гианьяре, Индонезия

Убуд
11
Убуд
6
Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Убуд, Индонезия
Студия 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/4
🏰 Комплекс аппартаментов в центральной локации культурной столицы Бали - УБУД.   🔴Чем …
$85,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гианьяре, Индонезия

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти