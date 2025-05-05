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Дома с гаражом в Гианьяре, Индонезия

Убуд
95
Убуд
79
38 объектов найдено
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Элегантная вилла с 1 спальней в Убуде — доступная элитная недвижимость в очаровательной прир…
$149,000
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Вилла в Sukawati, Индонезия
Вилла
Sukawati, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene and cultural heart of Sukawati, this beautifully designed 2-bedroom vi…
$275,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ubud Bamboo Art-Inspired Villa – Adjustable 2-3 Bedrooms, Leasehold 31 Years Priced at IDR …
$283,665
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ubud Bamboo Art Style Villa – Adjustable 2-3 Bedrooms, 31-Year Leasehold Priced at IDR 4,43…
$273,496
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Вилла в Kemenuh, Индонезия
Вилла
Kemenuh, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
A remarkable investment opportunity that boasts a delightful combination of comfort and pote…
$275,617
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Welcome to a slice of paradise in the heart of Ubud, Bali. This stunning off-plan villa, ava…
$300,000
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Вилла в Pujung, Индонезия
Вилла
Pujung, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning Off-Plan Villa with Rice Field Views in Tranquil Ubud – Tegalalang Price at Euro 2…
$229,268
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ubud Lifestyle Awaits: Blend Tranquility with Vibrant Community Life Price at USD 270,000 u…
$270,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Ubud’s Tranquil Retreat: A Modern Spacious Tropical Villa with Rice Field Views Price: Star…
$262,650
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Вилла в Singakerta, Индонезия
Вилла
Singakerta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕ-  Престижный район - Бали, Убуд, Гианьяр.   ⚙ Готовность  - декабрь 2024 г. …
$290,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Discover the perfect blend of luxury and serenity with this exceptional villa in Ubud, avail…
$262,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Ubud Villa with Bamboo Aesthetic – 1 Bedroom, Leasehold 31 Years Priced at IDR 3,267,000,00…
$201,332
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Таунхаус в Pejeng Kawan, Индонезия
Таунхаус
Pejeng Kawan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
$240,000
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Вилла в Sayan, Индонезия
Вилла
Sayan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная в самом сердце Убуда, культурного и оздоровительного центра Бали, эта красиво …
$295,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene area of Lodtunduh, this off-plan villa artfully combines contemporary …
$188,955
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover your serene riverside haven in Ubud. This leasehold Riverside Villa is a unique cha…
Цена по запросу
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ubud’s Modern Tropical 2 Bedrooms Villa: A Serene Investment in Bali’s Cultural Heart Price…
$224,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Потрясающая вилла с 2 спальнями в Убуде - отличная инвестиционная возможность с панорамным в…
$229,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Peaceful Retreat with Minutes from Ubud’s Top Attractions and Jungle Views Price at USD 285…
$285,000
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Вилла в Sayan, Индонезия
Вилла
Sayan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя современный комфорт и тропическую безмятежность с этой красиво оформленной…
$145,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Set amidst the tranquil surroundings of Ubud East, this exquisite 2-bedroom villa offers a h…
$280,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene area of Lodtunduh, this off-plan villa artfully combines contemporary …
$184,878
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Idyllic Bali Retreat – Contemporary Leasehold 2-Bed Villa with Open Living and Stunning Gree…
$290,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Unveiling a hidden gem near the iconic Goa Gajah in Ubud, this stunning off-plan villa offer…
$220,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Welcome to your dream retreat in Ubud, Bali. This leasehold townhouse, priced attractively a…
$297,000
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Вилла в Petulu, Индонезия
Вилла
Petulu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled in the serene surroundings of Tirta Tawar, this brand-new 2-bedroom villa offers a c…
$275,000
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Вилла в Pejeng Kawan, Индонезия
Вилла
Pejeng Kawan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
Количество этажей 2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
$330,000
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Вилла в Sayan, Индонезия
Вилла
Sayan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенный в пышных пейзажах Саяна, Убуд, этот изысканный комплекс вилл предлагает выбор …
$213,484
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stunning View Modern Villa 2 Bedrooms in Centre of Ubud Price: USD 280,000 For 30 Years …
$280,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Discover a hidden treasure nestled near the renowned Goa Gajah in Ubud. This exquisite off-p…
$205,000
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Типы недвижимости в Гианьяре

виллы
таунхаусы

Параметры недвижимости в Гианьяре, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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