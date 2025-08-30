Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Гианьяр
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Гараж

Квартиры с гаражом в Гианьяре, Индонезия

Убуд
53
Убуд
52
16 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Sayan, Индонезия
Квартира 1 спальня
Sayan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Потрясающая 1-комнатная квартира в Убуде – безопасный оазис комфорта, удобства и естественно…
$150,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
Эксклюзивный Ubud Retreat: полностью меблированная 1-комнатная квартира с инвестиционной воз…
$89,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Собственная современная, полностью меблированная квартира в самом сердце Убуда, культурного …
$119,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Убуд, Индонезия
Квартира 2 спальни
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Расположенная в пышном спокойствии Убуда, эта красиво оформленная двухэтажная квартира предл…
$170,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Поднимите свой образ жизни с современной балийской 1-комнатной квартирой, предназначенной дл…
$83,900
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Бутик-студия Квартира с 1 кроватью, живущая в самом сердце Бали - возможность аренды с уника…
$115,540
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Расположенная в одном из самых спокойных уголков Убуда, эта хорошо спроектированная квартира…
$99,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Расположенная в спокойном и культурном сердце Убуда, эта очаровательная квартира-студия пред…
$77,300
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Расположенная в пышной зелени Тегалаланга, Убуд, эта полностью меблированная 1-комнатная, 1-…
$104,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 3
Очаровательная 1-комнатная квартира в Убуде с пышной зеленью и спокойными видами - идеально …
$115,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Убуд, Индонезия
Квартира 2 спальни
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 6
Балийская недвижимость Переопределение: 2-спальный пентхаус на заказ, предлагающий спокойств…
$400,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 3 спальни в Убуд, Индонезия
Квартира 3 спальни
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Расположенная в безмятежном и культурном сердце Убуда, эта стильная квартира предлагает бесш…
$230,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Убуд, Индонезия
Квартира 2 спальни
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Расположенный в спокойном жилом комплексе, окруженном природной красотой района Тегалаланг в…
$184,800
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
Первый в своем роде эко-дружественный 1Bed - квартира-студия в Убуде - Инвестируйте в будуще…
$118,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 6
Роскошные встречи Устойчивость: Собственная современная квартира с 1 кроватью в УбудеПредпро…
$159,000
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Квартира 1 спальня в Убуд, Индонезия
Квартира 1 спальня
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 4
Редкие инвестиции в процветающий рынок недвижимости Бали - элегантный лофт-стиль с 1 кровать…
$137,700
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English

