Инвестиционная недвижимость в Бадунге, Индонезия

1 объект найдено
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa в Tibubeneng, Индонезия
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa
Tibubeneng, Индонезия
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Современное коворкинг-пространство и сеть частных офисов, расположенных в самом сердце Берав…
$1,50 млн
Оставить заявку
