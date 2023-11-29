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Жильё в медье Веспрем, Венгрия

Tapolcai jaras
83
Balatonfueredi jaras
46
Balatonalmadi jaras
38
Veszpremi jaras
33
Papai jaras
29
Varpalotai jaras
23
Тапольца
23
Балатонфюред
18
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281 объект найдено
Дом 4 комнаты в Felsooers, Венгрия
Дом 4 комнаты
Felsooers, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€196,686
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Дом 20 комнат в Szentbekkalla, Венгрия
Дом 20 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 300 м²
€2,07 млн
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Дом 2 комнаты в Uzsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Uzsa, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€48,516
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Дом 5 комнат в Тапольца, Венгрия
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€111,455
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Дом 4 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€179,640
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Дом 3 комнаты в Нослоп, Венгрия
Дом 3 комнаты
Нослоп, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€49,565
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Дом 31 комната в Балатондерич, Венгрия
Дом 31 комната
Балатондерич, Венгрия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 35
Площадь 1 448 м²
€786,481
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Квартира 3 комнаты в Ревфюлёп, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Ревфюлёп, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€222,910
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Квартира 2 комнаты в Ревфюлёп, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ревфюлёп, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€196,686
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Дом 3 комнаты в Szentimrefalva, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szentimrefalva, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€44,320
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Квартира 1 комната в Айка, Венгрия
Квартира 1 комната
Айка, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€22,816
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Дом 2 комнаты в Девечер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Девечер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€44,320
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Дом 3 комнаты в Szigliget, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigliget, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€164,954
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Дом 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€125,879
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Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€117,749
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Дом 2 комнаты в Кеменешхёдьес, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кеменешхёдьес, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€36,452
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Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€123,256
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Дом 5 комнат в Iszkaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Iszkaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€130,599
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Дом 1 комната в osi, Венгрия
Дом 1 комната
osi, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€64,251
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Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 52 м²
€120,372
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Квартира 1 комната в Варпалота, Венгрия
Квартира 1 комната
Варпалота, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€75,790
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€108,833
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€124,568
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Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€94,934
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Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€28,585
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Квартира 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€126,928
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Дом 4 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€104,899
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Дом 4 комнаты в Zanka, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zanka, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
€748,061
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Дом 4 комнаты в Херенд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Херенд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€227,893
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Дом 2 комнаты в Balatonakarattya, Венгрия
Дом 2 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€70,807
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Типы недвижимости в медье Веспрем

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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