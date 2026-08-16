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Жилье в медье Веспрем, Венгрия

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дома
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3 объекта найдено
Вилла 11 комнат в Rigacs, Венгрия
Вилла 11 комнат
Rigacs, Венгрия
Число комнат 11
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Ухоженный объект в регионе Центральная Трансданубия с широкими возможностями использования и…
$259,756
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Дом в Paloznak, Венгрия
Дом
Paloznak, Венгрия
$797,305
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Вилла 2 комнаты в Кеменешхёдьес, Венгрия
Вилла 2 комнаты
Кеменешхёдьес, Венгрия
Число комнат 2
Площадь 90 м²
На левом берегу реки Маркал, между Мадьяргенчем и Шергени, находится небольшая деревня Кемен…
$63,378
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Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия

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