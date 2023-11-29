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Дома в медье Веспрем, Венгрия

193 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Felsooers, Венгрия
Дом 4 комнаты
Felsooers, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€196,686
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Дом 20 комнат в Szentbekkalla, Венгрия
Дом 20 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
Комнаты 20
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 300 м²
€2,07 млн
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Дом 2 комнаты в Uzsa, Венгрия
Дом 2 комнаты
Uzsa, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€48,516
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Дом 5 комнат в Тапольца, Венгрия
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€111,455
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Дом 4 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€179,640
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Дом 3 комнаты в Нослоп, Венгрия
Дом 3 комнаты
Нослоп, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€49,565
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Дом 31 комната в Балатондерич, Венгрия
Дом 31 комната
Балатондерич, Венгрия
Комнаты 31
Кол-во ванных комнат 35
Площадь 1 448 м²
€786,481
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Дом 3 комнаты в Szentimrefalva, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szentimrefalva, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€44,320
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Дом 2 комнаты в Девечер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Девечер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€44,320
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Дом 3 комнаты в Szigliget, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szigliget, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€164,954
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Дом 2 комнаты в Veszpremi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€125,879
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Дом 3 комнаты в Бадачоньтомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€117,749
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Дом 2 комнаты в Кеменешхёдьес, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кеменешхёдьес, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€36,452
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Дом 4 комнаты в Балатонфюзфё, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€123,256
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Дом 5 комнат в Iszkaz, Венгрия
Дом 5 комнат
Iszkaz, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
€130,599
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Дом 1 комната в osi, Венгрия
Дом 1 комната
osi, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€64,251
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Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€28,585
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Дом 4 комнаты в Тапольца, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€104,899
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Дом 4 комнаты в Zanka, Венгрия
Дом 4 комнаты
Zanka, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
€748,061
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Дом 4 комнаты в Херенд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Херенд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€227,893
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Дом 2 комнаты в Balatonakarattya, Венгрия
Дом 2 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€70,807
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Дом 5 комнат в Szentbekkalla, Венгрия
Дом 5 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€747,406
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Дом 2 комнаты в Папа, Венгрия
Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 102 м²
€104,637
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Дом 5 комнат в Херенд, Венгрия
Дом 5 комнат
Херенд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€207,176
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Дом 3 комнаты в Лешенцетомай, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€157,086
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Дом 3 комнаты в Gyulakeszi, Венгрия
Дом 3 комнаты
Gyulakeszi, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€117,749
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Дом 3 комнаты в Dabrony, Венгрия
Дом 3 комнаты
Dabrony, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€48,516
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Дом 2 комнаты в Ревфюлёп, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ревфюлёп, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€104,637
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Дом 13 комнат в Балатональмади, Венгрия
Дом 13 комнат
Балатональмади, Венгрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 480 м²
€1,18 млн
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Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€56,383
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Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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