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Венгрия
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Дома в медье Веспрем, Венгрия
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193 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Felsooers, Венгрия
4
2
100 м²
€196,686
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Дом 20 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
20
4
1 300 м²
€2,07 млн
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Дом 2 комнаты
Uzsa, Венгрия
2
1
75 м²
€48,516
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Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
5
1
90 м²
€111,455
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Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4
2
156 м²
€179,640
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Дом 3 комнаты
Нослоп, Венгрия
3
1
97 м²
€49,565
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Дом 31 комната
Балатондерич, Венгрия
31
35
1 448 м²
€786,481
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Дом 3 комнаты
Szentimrefalva, Венгрия
3
1
65 м²
€44,320
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Дом 2 комнаты
Девечер, Венгрия
2
1
65 м²
€44,320
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Дом 3 комнаты
Szigliget, Венгрия
3
1
80 м²
€164,954
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Дом 2 комнаты
Veszpremi jaras, Венгрия
2
1
90 м²
€125,879
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Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3
1
45 м²
€117,749
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Дом 2 комнаты
Кеменешхёдьес, Венгрия
2
1
72 м²
€36,452
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Дом 4 комнаты
Балатонфюзфё, Венгрия
4
2
140 м²
€123,256
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Дом 5 комнат
Iszkaz, Венгрия
5
2
139 м²
€130,599
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Дом 1 комната
osi, Венгрия
1
1
60 м²
€64,251
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Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2
1
40 м²
€28,585
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Дом 4 комнаты
Тапольца, Венгрия
4
1
110 м²
€104,899
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Дом 4 комнаты
Zanka, Венгрия
4
2
163 м²
€748,061
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Дом 4 комнаты
Херенд, Венгрия
4
2
100 м²
€227,893
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Дом 2 комнаты
Balatonakarattya, Венгрия
2
1
37 м²
€70,807
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Дом 5 комнат
Szentbekkalla, Венгрия
5
2
250 м²
€747,406
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Дом 2 комнаты
Папа, Венгрия
2
102 м²
€104,637
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Дом 5 комнат
Херенд, Венгрия
5
2
165 м²
€207,176
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Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3
1
118 м²
€157,086
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Дом 3 комнаты
Gyulakeszi, Венгрия
3
1
100 м²
€117,749
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Дом 3 комнаты
Dabrony, Венгрия
3
1
90 м²
€48,516
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Дом 2 комнаты
Ревфюлёп, Венгрия
2
1
63 м²
€104,637
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Дом 13 комнат
Балатональмади, Венгрия
13
11
480 м²
€1,18 млн
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Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
3
1
88 м²
€56,383
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Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия
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