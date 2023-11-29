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Жильё в Вашарошнаменьский яраш, Венгрия

Вашарошнамень
13
24 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€43,271
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Квартира 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€44,582
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Дом 2 комнаты в Hetefejercse, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hetefejercse, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€26,225
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Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€76,052
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Дом 2 комнаты в Nagyvarsany, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagyvarsany, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€10,490
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Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€49,565
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Дом 2 комнаты в Лонья, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лонья, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€41,697
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Дом 4 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€52,450
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Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€13,112
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Дом 4 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
€73,429
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Дом 2 комнаты в Aranyosapati, Венгрия
Дом 2 комнаты
Aranyosapati, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€17,308
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Дом 2 комнаты в Jand, Венгрия
Дом 2 комнаты
Jand, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€131,098
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Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 77 м²
€39,862
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Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€31,470
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Дом 2 комнаты в Gelenes, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gelenes, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€20,718
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Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€30,158
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Дом 3 комнаты в Матьюш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Матьюш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€10,490
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Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€99,654
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Дом 7 комнат в Nagyvarsany, Венгрия
Дом 7 комнат
Nagyvarsany, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 278 м²
€550,720
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Дом 3 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€53,761
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Дом 3 комнаты в Kisvarsany, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kisvarsany, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€35,403
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Дом 3 комнаты в Pusztadobos, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pusztadobos, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€30,421
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Дом 2 комнаты в Берегшурани, Венгрия
Дом 2 комнаты
Берегшурани, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 110 м²
€35,403
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Дом 2 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€25,963
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Типы недвижимости в Вашарошнаменьский яраш

дома

Параметры недвижимости в Вашарошнаменьский яраш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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