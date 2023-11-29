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184 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Radockoelked, Венгрия
3
1
180 м²
€77,701
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Дом 2 комнаты
Кальд, Венгрия
2
95 м²
€65,585
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Дом 3 комнаты
Боба, Венгрия
3
90 м²
€68,482
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Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3
1
68 м²
€113,259
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Дом 2 комнаты
Kissomlyo, Венгрия
2
60 м²
€17,384
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Дом 2 комнаты
Kissomlyo, Венгрия
2
35 м²
€23,442
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Дом 2 комнаты
Дьёрвар, Венгрия
2
1
54 м²
€46,067
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Дом 5 комнат
Эдьхазашрадов, Венгрия
5
1
120 м²
€131,018
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Дом 4 комнаты
Repcelak, Венгрия
4
1
105 м²
€175,337
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Дом 4 комнаты
Andrasfa, Венгрия
4
2
100 м²
€132,354
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Дом 3 комнаты
Velemer, Венгрия
3
1
140 м²
€125,802
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Дом 2 комнаты
Csehimindszent, Венгрия
2
1
65 м²
€46,914
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Дом 3 комнаты
Lukacshaza, Венгрия
3
1
120 м²
€60,280
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Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
2
1
61 м²
€81,221
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Дом 3 комнаты
Kercaszomor, Венгрия
3
1
95 м²
€99,331
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Дом 3 комнаты
Boegoet, Венгрия
3
1
104 м²
€67,881
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Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5
2
145 м²
€170,095
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Дом 2 комнаты
Rabapaty, Венгрия
2
1
97 м²
€28,830
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Дом 2 комнаты
Сентготхард, Венгрия
2
1
65 м²
€65,496
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Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3
2
62 м²
€89,110
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Дом 3 комнаты
Вашвар, Венгрия
3
1
90 м²
€78,364
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Дом 3 комнаты
Kercaszomor, Венгрия
3
1
75 м²
€83,606
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Дом 2 комнаты
Csipkerek, Венгрия
2
1
61 м²
€56,349
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Дом 4 комнаты
Яношхаза, Венгрия
4
120 м²
€43,244
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Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
4
1
95 м²
€128,799
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Дом 4 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
4
1
128 м²
€170,095
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Дом 7 комнат
Як, Венгрия
7
2
234 м²
€196,566
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Дом 5 комнат
Сентготхард, Венгрия
5
2
180 м²
€94,089
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Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
3
1
98 м²
€175,599
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Дом 3 комнаты
Сентготхард, Венгрия
3
1
72 м²
€46,094
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Параметры недвижимости в медье Ваш, Венгрия
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