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Дома в медье Ваш, Венгрия

184 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Radockoelked, Венгрия
Дом 3 комнаты
Radockoelked, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€77,701
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Дом 2 комнаты в Кальд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кальд, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 95 м²
€65,585
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Дом 3 комнаты в Боба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Боба, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€68,482
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Дом 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€113,259
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Дом 2 комнаты в Kissomlyo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kissomlyo, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€17,384
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Дом 2 комнаты в Kissomlyo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kissomlyo, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 35 м²
€23,442
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Дом 2 комнаты в Дьёрвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёрвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€46,067
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Дом 5 комнат в Эдьхазашрадов, Венгрия
Дом 5 комнат
Эдьхазашрадов, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€131,018
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Дом 4 комнаты в Repcelak, Венгрия
Дом 4 комнаты
Repcelak, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€175,337
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Дом 4 комнаты в Andrasfa, Венгрия
Дом 4 комнаты
Andrasfa, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€132,354
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Дом 3 комнаты в Velemer, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velemer, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€125,802
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Дом 2 комнаты в Csehimindszent, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csehimindszent, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€46,914
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Дом 3 комнаты в Lukacshaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Lukacshaza, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€60,280
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Дом 2 комнаты в Csakanydoroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€81,221
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Дом 3 комнаты в Kercaszomor, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kercaszomor, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€99,331
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Дом 3 комнаты в Boegoet, Венгрия
Дом 3 комнаты
Boegoet, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€67,881
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€170,095
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Дом 2 комнаты в Rabapaty, Венгрия
Дом 2 комнаты
Rabapaty, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€28,830
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Дом 2 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€65,496
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Дом 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
€89,110
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Дом 3 комнаты в Вашвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€78,364
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Дом 3 комнаты в Kercaszomor, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kercaszomor, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€83,606
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Дом 2 комнаты в Csipkerek, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csipkerek, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€56,349
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Дом 4 комнаты в Яношхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Яношхаза, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 120 м²
€43,244
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Дом 4 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€128,799
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Дом 4 комнаты в Berbaltavar, Венгрия
Дом 4 комнаты
Berbaltavar, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€170,095
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Дом 7 комнат в Як, Венгрия
Дом 7 комнат
Як, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
€196,566
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Дом 5 комнат в Сентготхард, Венгрия
Дом 5 комнат
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€94,089
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Дом 3 комнаты в Шарвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€175,599
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Дом 3 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€46,094
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Параметры недвижимости в медье Ваш, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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